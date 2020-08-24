Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu otele operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler R.A, M.Y. ve D.Y'nin kaldığı otel odasında İtalyan ressam Palizzi imzası taşıdığı iddia edilen ve 50x70 santimetre ebatlarında tabloyla yakalandı. Tablonun, 19. yüzyılın sonlarına ait olduğu ve piyasa değerinin 2 Milyon lira olduğu ifade edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADIYAMAN'DA ELE GEÇİRİLEN "PALİZZİ" TABLOSU

Takvim Muhabiri Kenan Gürbüz, Milas'ta ele geçirilen ve 19. yüzyılın sonlarına ait olduğu düşünülen ve piyasa değerinin milyonlarca lirayı değerlendirilen tablonun aynısının 2017 yılında Adıyaman'da ele geçirildiğini belirledi.