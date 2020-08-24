Lise kayıtları nasıl yapılır? Lise kayıtları online mı olacak? Lise kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Lise kayıtları online mı olacak? Lise kayıtları nasıl yapılır? 2020 lise kayıt döneminde öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi lise kayıt için gerekli belgeler oldu. LGS 2. nakil sonuçları açıklandı ve öğrenciler hangi liseye gitmeye hak kazandığını öğrendi. Peki, lise kayıtları nasıl yapılır? İşte yanıtı!

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER!

Okullar tarafından genel olarak istenen bilgiler şu şekildedir:

Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)

İlköğretim Öğrenim Belgesi