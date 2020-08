On Numara 24 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı. On Numara'da bu haftanın kazanan sayıları netlik kazandı. Bayilerden loto oynayanlar ise şimdi 24 Ağustos On Numara sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu kapsamda Şisal Şans ile beraber yeni bir döneme geçen şans oyunlarının sonuçları merakla araştırılıyor. İşte merakla beklenen o sonuçlar... 1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor.

24 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları!