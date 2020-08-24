DARP EDİLDİĞİ VE KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Taciz şüphelisi Y.K.'nın darp edildiği ve kaçtığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahallelinin bağırması üzerine sokakta bulunan gençlerin Y.K.'yı dövmeye başladıkları görülüyor. Bağırtı sesleri üzerine sokağın bir köşesinde sohbet eden iki kişinin de koşarak olay yerine gittiği ve diğer kişilerle birlikte taciz şüphelisini dövmeye başladıkları, kısa bir süre sonra Y.K.'nın kendisini döven kişilerin elinden bir fırsatını bularak kaçmaya çalıştığı kameraya yansıyor. Koşarak kaçan Y.K.'nın önünü kesen bir kişinin ayağına çelme taktığı ve Y.K.'nın düştüğü görülüyor. Yerden kalkarak, mahallelinin elinden kurtulmayı başaran Y.K., koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.