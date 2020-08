Film gibi olay! Kayıtlarda hem ölü, hem de diri! "Çevirme görünce rengim atıyor, titriyorum"

"SÜREKLİ MAĞDUR OLUYORUM"

Sürekli mağdur olduğunu söyleyen Demirhan, şöyle konuştu: "Başımızdan geçen olay şöyle; 1970 doğumlu olarak hayatımı sürdürürken, bir gün jandarma uygulamasından geçerken yoklama kaçağı olduğum söylendi. Ondan sonra beni karakola, askerlik şubesine götürdüler. Ondan 15 veya 20 gün sonra da Sivas'a askere gönderdiler. Usta birliğini de Babaeski Orduevi'nde askerliğimi yaptıktan sonra İzmir'e geldim çalışıyordum. O dönemlerde bir ara kimliğimi kaybettim. Nüfus müdürlüğüne kimlik çıkarmaya gidince bana dediler ki, 'Ekranda iki tane kimliğin gözüküyor. Hangisini istersin?' Ben de 'Nasıl yani?' dedim. Dediler ki 'Biri 69 doğumlu birinde ise 70 doğumlusun' Ben de 69 doğumlu olarak zaten askerlik yaptım, dedim. Bana 1970 doğumlu olduğum kimliği verdiler. Bu kimlikle yaşamımı sürdürürken bir gün yine polis uygulamasında Genel Bilgi Taramasında (GBT) yoklama kaçağı olduğum ortaya çıktı. Askerlik şubesine gidip durumu anlattım. Onlar da, 'Siz askerlik yapmamışsınız' dediler. Öyle gözüktüğünü söylediler. Ben de, 'Komutanım, ben 1969 doğumlu olarak acemi birliğimi Sivas, usta birliğimi de Babaeski'de yaptım' dedim. O dönem ki komutanlarımızın isimlerini dahi söyledim. Nedense inandıramadım. Sonra tekrar Esenler Askerlik Şubesi'ne gittim. Oradaki komutanım, 'Seni Diyarbakır Lice'ye göndermemiz lazım' dedi. Diyarbakır'daki komutana kadar aradı. Komutan dedi ki 'Lice'ye gelip mahkeme açacak.' Avukata soruyorum o da, 'Bu mahkeme bayağı bir sürer' diyor. Bayağı bir para istiyor. Gücüm yok param da yok. Ben sürekli mağdur oluyorum. Herhangi bir işe giremiyorum. Çünkü askerlik durum belgesi veremiyorum. Çok mağdur bir şekilde hayatımı sürdürüyorum." dedi.

"BİN 600 LİRA PARA CEZASI YAZILIYOR"

Demirhan, her uygulamadan geçtikten sonra kendisine bin 600 lira para cezası yazıldığını ve ceza tutanaklarının 40'ı geçtiğini belirterek, "Her uygulamada geçtikten sonra bir tane tutanak tutuluyor. Daha sonra Vergi Dairesi'nde, E-Devlet'ten görüyorum bin 600 lira para cezası yazılıyor. Şu an bundan en az 40-50 tane vardır. Aynı şekilde kardeşim Şirin Demirhan, diğer kardeşlerim de aynı mağduriyeti yaşıyor. Biz toplam 6 kardeşiz. En küçük kardeşimiz hariç hepimizin nüfusta 2 kaydı var." dedi.