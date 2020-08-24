Film gibi olay! Kayıtlarda hem ölü, hem de diri! "Çevirme görünce rengim atıyor, titriyorum"

"KİMLİK KAYDIM ÖLÜ OLARAK GÖZÜKÜYOR"

Askerlik yaptığı kimliğinin sistemde ölü olarak gözüktüğünü ifade eden Demirhan, "Daha sonra babam bunu düzeltmek için gitti. Muhtarlık ve nüfus müdürlüğüne de baktı. Oradaki kayıtlarda da askerlik yapmayan kardeşlerim ve ben ölü olarak gözüküyoruz. Bizi ölü yapmışlar. Askerlik yapmayan ben ve kardeşlerim, askerlik kaydı olmayan kimliklerle yaşamımızı sürdürüyoruz. Ben 1969 doğumlu olarak askerlik yaptım ve şimdi o kimlik kaydım ölü olarak gözüküyor. 1970 doğumlu kimliğim ile yaşamımı sürdürüyorum ve bu kimliğe göre askerlik kaçağıyım, 1969 doğumlu kimliğim ile askerlik yaptım onda ise ölü gözüküyorum." şeklinde konuştu.

"İNSANLARA REZİL OLUYORUM"

Demirhan, "Sürekli bir şehirden bir şehre giderken çevirmede beni alıyorlar, yoklama kaçağı olarak çıkıyorum. Eşimle kaldığım otelde de alıyor yine oradaki insanlara rezil oluyorum. Çünkü, utanıyorum. 51 yaşına gelmiş bir insan nasıl askerlik yapmamış olabilir?" dedi.

"EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM"

Yoklama kaçağı olarak gözüktüğü için emekli olamadığını da belirten Demirhan, şöyle devam etti: "Ben şu anda iş ile alakalı birçok firmaya başvuruda bulundum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de 8 aydan beri başvuru yapıyordum. En son temizlik işçiliği için mülakata girdim. Benden askerlik durum belgesi istediler. Durum belgesine kendilerine sunamadığım için işe de giremiyorum. Benim şu an emekliliğime kalmış 4-5 sene ve ben bu zamanı doldurup emekli olmak istiyorum. Ona da bir engel. Herhangi bir kurumsal firma da çalışamıyorum. Her girdiğim kurumsal firmada askerlik durum belgesi isteniyor. Ben bu askerlik durum belgesini hiçbir yere sunamıyorum. Hep sıradan işlerle hayatımı geçindirebiliyorum. Normal bildiğim, uzmanı olduğum alanların hiçbirinde işe giremiyorum. Askerlik durum belgesini sunamadığım için bu şekilde mağdur bir halde hayatımı yaşıyorum."

"ÇEVİRME GÖRÜNCE İNANIN RENGİM ATIYOR, TİTRİYORUM"

Demirhan, artık polis görünce renginin attığını ve titrediğini söyleyerek "Çevirme görünce inanın rengim atıyor, titriyorum. İşim var veya bir yere yetişmem gerekiyor. Çevirme görünce 'Aha şimdi ayvayı yedim' misali orada yarım saat, 1 saat bekletiyorlar. Tabii onların da görevi. GBT'de çıkınca bırakamıyorlar seni. Tutanak tutuluyor. Bir nüshası kendilerinde, bir nüshası da ben de kalmak üzere verip gönderiyorlar. Sonuçta bir işe gidiyorsam yetişemiyorum. Orada bir çevrem varsa utanıyorum." şeklinde konuştu.

"LÜTFEN, BİZİ MAĞDUR ETMESİNLER"

Yetkililere seslenen Demirhan, "Askerlik durum belgesi çıkartamıyorum. Askerliğimi yapmadığım gözüküyor. Ben bu şekilde mağdurum. 51 yaşına gelmişim hala bu sistem ile uğraşıyorum. Kolay kolay düzelecek bir sistem de değil. Uğraşmam gereken bir sistem. Lütfen, bizi mağdur etmesinler. Bizi bu konu ile ilgili sıkıntıdan kurtarsınlar." dedi.