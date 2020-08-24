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    • 24.08.2020 13:12
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    ’de 1 milyon kök kenevir ve 2 ton esrar ele geçirildi

    ’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 14 farklı noktada 1 Milyon 80 bin kök kenevir ve 2 ton 135 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine dev operasyon!

    Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Bingöl İli Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından farklı noktalarda yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda 22.08.2020 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında 14 farklı noktada icra edilen operasyonda, 1.080.000 kök kenevir bitkisi ve 2.135 kilogram kubar esrar ele geçirilerek 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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