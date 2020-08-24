2. nakil sonrası lise taban puanları boş kontenjanlar! Lise taban puanları açıklandı mı?

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98'İ YERLEŞTİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmının başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, "Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." bilgisini verdi.

Özer, 2020 LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinin 2. nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte tamamlanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu sene LGS kapsamında liselere yerleştirmelerde hem öğrenci sayısı artışının hem de Kovid-19 salgın sürecinin iki önemli dezavantaj olduğuna işaret eden Özer, "Özellikle 8. sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 500 binlik öğrenci artışının sisteme yüklediği aşırı yük, yerel olarak tüm illerdeki kayıt bölgelerinde her lise türünde yeterli kontenjan oluşturmamızla rahatlıkla çözüldü. 2019 yılında da olduğu gibi yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmı başarılı bir şekilde tamamlandı ve yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuruların bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.