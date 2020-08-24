2. nakil sonrası lise taban puanları boş kontenjanlar! Lise taban puanları açıklandı mı?

LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı ve sınav sonuçları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Lise taban puanları boş kontenjanlar yoğun şekilde araştırılıyor. Lise taban puanları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. LGS 2. nakil yani 3. tercih sonuçları için duyuru yayımlandı. Sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından istediği liseye yerleşemeyen öğrenciler lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor.
İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.
Sonuçlara, "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 98'İ YERLEŞTİ
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmının başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, "Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." bilgisini verdi.
Özer, 2020 LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinin 2. nakil sonuçlarının açıklanması ile birlikte tamamlanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Bu sene LGS kapsamında liselere yerleştirmelerde hem öğrenci sayısı artışının hem de Kovid-19 salgın sürecinin iki önemli dezavantaj olduğuna işaret eden Özer, "Özellikle 8. sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 500 binlik öğrenci artışının sisteme yüklediği aşırı yük, yerel olarak tüm illerdeki kayıt bölgelerinde her lise türünde yeterli kontenjan oluşturmamızla rahatlıkla çözüldü. 2019 yılında da olduğu gibi yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmı başarılı bir şekilde tamamlandı ve yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler." diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuruların bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
2020 LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ