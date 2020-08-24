Tüm bu gelişmeler üzerine Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Fransa başta olmak üzere silah almaya başladığına değinen Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin savunmada güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Karakuş, "Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya" uyarısında bulundu. Öte taraftan da Karakuş, Karadeniz'de bulunan doğalgazın ise mutluluk verici olduğunu belirtti ve sevinemeyenleri eleştirdi.