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    'tan ses getiren sözler: , kuvvetleri ile karşı karşıya

    ’nin bütün sınır bölgelerinde ve mevcut coğrafyada masaya yumruğunu vurması ardından ve Batı güçleri panikledi. in yüzyıllarca lar süregelen mücadelesi özelinde de amansız bir şekilde sürüyor. Türkiye’nin NAVTEX ilanına karşılık Yunanistan’dan misilleme geldi. Bu atağa sessiz kalmayan Türkiye ise Girit Adası’nın güneyinde tatbikat yapacağını duyurdu.

    Türklerin yüzyıllarca yıldır haçlılar süregelen mücadelesi Doğu Akdeniz özelinde de amansız bir şekilde sürüyor. Türkiye'nin NAVTEX ilanına karşılık Yunanistan'dan misilleme geldi. Bu atağa sessiz kalmayan Türkiye ise Girit Adası'nın güneyinde tatbikat yapacağını duyurdu.

    FRANSA YUNANİSTAN'A SİLAH DESTEĞİ VERMEYE BAŞLADI

    Tüm bu gelişmeler üzerine Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Fransa başta olmak üzere silah almaya başladığına değinen Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin savunmada güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Karakuş, "Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya" uyarısında bulundu. Öte taraftan da Karakuş, Karadeniz'de bulunan doğalgazın ise mutluluk verici olduğunu belirtti ve sevinemeyenleri eleştirdi.
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    Haberler Güncel Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş'tan ses getiren sözler: Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya
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