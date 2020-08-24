LGS sonuçları sorgula! MEB son dakika LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! Hangi liseye giderim sorusuna yanıt arayan öğrenciler LGS tercih sonuçları sorgulama yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
LGS SONUÇLARI SORGULAMA!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak LGS sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sonuçlar http://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere ise mobil bilgilendirem ile LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları bildirilecek.
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.
24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
3. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 24-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara başvuru yapacak.
Yerleştirme işlemleri sonucunda okullara kayıt işlemleri açık liseler, mülakat ve özel yetenek ile öğrenci alan liseler hariç otamatik olarak yapılacaktır.