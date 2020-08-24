Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.08.2020 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2020 11:04
    ABONE OL

    sorgula! meb.gov.tr LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları sorgulama sayfası! Okul bilgisi öğren!

    sorgula! LGS nakil tercih sonuçları sorgulama sayfası için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. sonuçları sorgulama yapmak isteyen öğrenciler açıklamalarını yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil tercih sonuçlarının 24 Ağustos’ta açıklanacağı belirtilmişti. Bakanlık tarafındna merakla beklenen duyuru sonunda yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Açıklamanın ardından öğrenciler hangi liseye yerleştiğini merak ediyor. İşte, LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları sorgulama sayfası...

    LGS sonuçları sorgula! MEB son dakika LGS 2. nakil sonuçları sorgulama! Hangi liseye giderim sorusuna yanıt arayan öğrenciler LGS tercih sonuçları sorgulama yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

    LGS SONUÇLARI SORGULAMA!

    Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak LGS sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

    LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Sonuçlar http://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere ise mobil bilgilendirem ile LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları bildirilecek.

    Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

    Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.

    24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

    3. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    LGS 2. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 24-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara başvuru yapacak.

    Yerleştirme işlemleri sonucunda okullara kayıt işlemleri açık liseler, mülakat ve özel yetenek ile öğrenci alan liseler hariç otamatik olarak yapılacaktır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel LGS tercih sonuçları sorgula! meb.gov.tr LGS 2. nakil 3. tercih sonuçları sorgulama sayfası! Okul bilgisi öğren!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri