Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 23.08.2020, 21:56:37 TSİ
Enlem : 38.1681 N
Boylam : 38.7075 E
Derinlik : 11.89 km
Detay : https://t.co/PKFNbByMlU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.08.23 21:56:36 38.1540 38.6787 5.0 -.- 4.0 4.1 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.23 21:33:09 38.9413 29.9067 5.0 -.- 2.3 -.- YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2020.08.23 21:29:30 38.9582 27.8570 6.1 -.- 1.9 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.23 21:19:23 38.9932 27.8793 10.2 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.23 19:35:57 39.6185 43.8393 5.5 -.- 2.6 -.- YAGMURDUSEN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2020.08.23 18:58:39 39.1958 27.8288 5.3 -.- 1.5 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.08.23 12:54:18 38.3040 38.6780 5.3 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.08.23 12:18:44 38.5293 26.7210 6.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.08.23 12:02:09 38.4440 27.7653 6.0 -.- 2.7 -.- BOZKIR-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2020.08.23 12:00:08 37.3107 27.9415 0.0 -.- 1.5 -.- KOZAGAC-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.08.23 11:50:21 37.1838 27.9170 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.08.23 11:19:19 40.3170 25.0468 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.08.23 11:12:28 40.3062 25.0507 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.08.23 09:32:11 35.8057 28.2318 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.23 09:29:28 39.6315 28.7640 7.0 -.- 1.9 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2020.08.23 09:17:28 38.4202 38.7932 12.4 -.- 2.3 -.- KALE (MALATYA) İlksel
2020.08.23 08:53:28 39.5397 26.0765 6.1 -.- 3.1 2.9 GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.08.23 07:37:05 39.0650 27.5330 7.6 -.- 1.7 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2020.08.23 07:23:23 38.2273 38.8920 16.7 -.- 1.8 -.- DUVENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.23 07:13:49 36.6852 27.7383 5.0 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.08.23 06:46:25 36.5635 29.0042 4.3 -.- 2.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.23 05:36:37 36.7175 27.2832 16.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.08.23 05:25:24 39.0568 30.0312 2.6 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.08.23 05:16:14 35.2073 27.0495 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.23 04:43:48 38.4880 39.3207 11.9 -.- 1.4 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.23 04:32:39 38.3382 40.9053 20.0 -.- 1.6 -.- TASKOPRU-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2020.08.23 04:27:56 36.4682 28.7420 9.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.23 04:16:02 38.1483 38.6532 5.0 -.- 2.9 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel