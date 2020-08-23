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    • 23.08.2020 21:39
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    'da operasyonu! Hazine alanına ekili 2 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi!

    'da 'nın tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Hazine alanına ekmişler! Tam 2 bin 200 kök...

    'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

    'na bağlı ekipler, Hekimhan'a bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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    Haberler Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonu! Hazine alanına ekili 2 bin 200 kök hint keneviri ele geçirildi!
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