Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan'a bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.