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    Son dakika: 'den flaş kararı! 'in görev süresi 'a uzatıldı!

    Son dakika haberleri... , 'de araştırma çalışmaları yürüten gemisinin görevi 'a kadar uzatıldı. Türkiye'nin Oruç Reis Gemisi sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği 'in süresi bugün doluyordu.

    Flaş Navtex kararı! Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı!

    Son dakika haberleri... , 'de araştırma çalışmaları yürüten gemisinin görevi 'a kadar uzatıldı.

    Türkiye'nin Oruç Reis Gemisi sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği 'in süresi bugün doluyordu.

    Son kararla süre 4 gün daha uzatıldı.

    Navtex bölgedeki denizciler için faaliyet yürütülecek alanı belirterek uyarı yapılması anlamına geliyor.

    Oruç Reis Gemisi Navtex ilanında belirtilen koordinatlarda sismik çalışmalarını sürdürecek.

    Türkiye'nin Rodos ile Meis adaları arasındaki bölge için ilk Navtex ilanı Yunanistan'la kıta sahanlığı gerilimine yol açmıştı.

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