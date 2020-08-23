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    • 23.08.2020 14:11
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    ndan yeni kararı! İdari izinli sayılacaklar

    tarafından yeni alınan karar ile Covid-19 risk grubunda olup sistemi üzerinden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların Aile Hekimliğinden alınacak "Kovid-19 İdari İzin tanısı" raporuyla izinli sayılacağı açıklandı.

    Sağlık Bakanlığından yeni koronavirüs kararı

    Kovid-19 risk grubunda olup sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, nın yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alınacak "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek.

    Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Nabız sisteminden "Kovid-19 kronik risk durumu" raporu alamayan bir vatandaş, işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu.

    KDK, bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu.

    Bu kapsamda, e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alacakları "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilmesinin önü açıldı.

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