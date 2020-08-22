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    ndan çarpıcı keşfi açıklaması! "'nin artık kimseye ihtiyacı yok"

    Mübarek et-Tahravi, ’nin ’de gerçekleştirdiği keşfinden sonra artık kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Keşfin, Türkiye'nin gücünü artıracağını ve onu büyük enerji devlerinin grubuna dahil edeceğini kaydeden Tahravi, "Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfi, onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor" dedi.

    Ürdünlü uzmandan çarpıcı doğal gaz keşfi açıklaması

    Başkan 'ın Cuma günü 'deki sondajda 320 milyar metreküp rezervinin keşfedildiği haberini duyurmasının ardından Mübarek et-Tahravi'den çarpıcı açıklamalar geldi.

    Tahravi, 'nin keşfettiği doğal gaz miktarının az olmadığını bilakis diğer ülkeleri korkutacak boyutta olduğunu belirtti.

    Keşfin, Türkiye'nin gücünü artıracağını ve onu büyük enerji devlerinin grubuna dahil edeceğini kaydeden Tahravi, "Türkiye'nin tarihindeki bu en büyük doğal gaz keşfi, onun artık kimseye ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor. Ben bir Türk yetkili olsaydım, bu keşfin duyurulduğu günü bayram ilan ederdim." ifadelerini kullandı.

    Tahravi, Türkiye'nin enerji alanında ileride daha büyük keşifler yapacağı öngörüsünde bulundu.

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    Haberler Güncel Ürdünlü Enerji Uzmanından çarpıcı doğal gaz keşfi açıklaması! "Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok"
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