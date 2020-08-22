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    • 22.08.2020 20:38
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    'daki da hortum paniği! Canlarını zor kurtardılar

    'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan da söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken rüzgarın etkisini artırması sonucu hortum paniği yaşandı. Yangının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirmesi üzerine panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışan görevliler korku dolu anlar yaşadılar.

    Antalya'daki yangında hortum paniği!

    Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan ve 2 uçak, 5 helikopter ile birlikte 165 yangın işçisinin müdahalede bulunduğu orman yangını 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Serik ilçesine bağlı Tongüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 trayler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memuru müdahalede bulundu.

    Poyrazın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin işini zorlaştırdı. Ekipler, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarına yaklaşmaması için mücadele verdi. Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

    HORTUM ÇIKTI CANLARINI ZOR KURTARDILAR
    Yangın sırasında yer ekiplerinin bulunduğu alanda aniden ortaya çıkan hortum, söndürme ekiplerine çok zor anlar yaşattı.

    Alevlere müdahale ederken yangının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirip ağaçların bile kırılma noktasına geldiği kısa süreli hortum korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

    Bir anda üzerlerine gelen alevleri görünce, bölgeden uzaklaşmaya çalışan söndürme ekiplerine, gazeteciler ve ekipleri de 'bölgeden uzaklaşın' diye seslenmeye çalıştı. Söndürme ekipleri, olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.
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