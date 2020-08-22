HORTUM ÇIKTI CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Yangın sırasında yer ekiplerinin bulunduğu alanda aniden ortaya çıkan hortum, söndürme ekiplerine çok zor anlar yaşattı.

Alevlere müdahale ederken yangının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirip ağaçların bile kırılma noktasına geldiği kısa süreli hortum korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bir anda üzerlerine gelen alevleri görünce, bölgeden uzaklaşmaya çalışan söndürme ekiplerine, gazeteciler ve ekipleri de 'bölgeden uzaklaşın' diye seslenmeye çalıştı. Söndürme ekipleri, olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.