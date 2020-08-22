2020 grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip zatürre aşısı geldi mi? Grip aşısı ne zaman yapılır?

Grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip zatürre aşısı geldi mi sorular vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlar soğuk algınlığı, grip ve zatürreden uzak durmaya çalışıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip olmak istemeyenler grip aşısı yaptırmak istiyor. Peki, grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip zatürre aşısı geldi mi? 2020 grip aşısı ne zaman yapılır?

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı.