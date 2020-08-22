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    • 22.08.2020 13:29
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    Son dakika: Rus savaş uçağı, 'de keşif uçağını engelledi

    Son dakika haberine göre, ’ya ait savaş uçağının, ’de ’ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.

    Karadeniz'de tehlikeli gerilim! Rus savaş uçağı...

    'ya ait savaş uçağının, 'de 'ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.

    Rusya 'nden yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Su-30SM tipi savaş uçağının Karadeniz'de tespit edilen ABD'ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade edildi.

    ROTASI TAM TERSİ YÖNE DEĞİŞTİRDİ
    Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus uçağının ABD uçağına güvenli mesafede yaklaştığını ve ABD uçağının da rotasını tam tersi yöne değiştirdiğini duyurdu.

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