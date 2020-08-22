



TÜRKİYE, RUS GAZINI ALMASINA GEREK KALMAYABİLİR

Rusya'nın en büyük petrol şirketlerinden olan RusEnergy şirketinin Petrol ve Gaz araştırma uzmanı Mikhail Krutikhin, Ekho Moskvy radyosuna yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yılda 10 milyar metreküp gaz çıkarabileceğine dikkat çekerek, "Türkiye gerekli yatırımlara hemen başlaması durumunda 2023 yılında gaz çıkarmaya başlayabilir. Türkiye şuanda yıllık 47-48 milyar metreküp gaz tüketiyor. Bu gazın bir kısmını Azerbaycan'dan bir kısmını İran'dan alıyor. Bazı ülkelerden de katılaştırılmış gaz alabiliyor. Eğer Türkiye kendi çıkaracağı gazın yanı sıra Azerbaycan ile İran alternatiflerini kullanırsa Rus gazını almadan da yapabilir" diyerek bunun Rusya için büyük sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi Çin basınında da geniş yer buldu. Çin'in resmî haber ajansı Xinhua, dün Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfettiği müjdesini 'flaş haber' olarak duyurdu.