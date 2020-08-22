MEB son durum: Öğretmen seminerleri ertelendi mi? Seminerler online mı olacak?

Seminerler online mi olacak? Öğretmen seminerleri ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son açıklamalar öğretmenler tarafından sorgulanıyor. 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. 21 Eylül'de okulların açılacağı duyurulmuştu. Yeni eğitim dönemi öncesi için öğretmenler için de seminer verilecek. Peki, seminerler online mı olacak? Öğretmenler sosyal medya üzerinden seminerlerin online yapılmasını talep etmişti. Öğretmen seminerleri ertelendi mi? İşte yanıtı!

SEMİNERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte yapılan açıklama;

"2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla, okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır"