İletişim Başkanı Altun paylaştı! Büyük müjdeden 1 saat önce...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son dakika paylaşımı geldi. İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gazın bulunduğu müjdesinin açıklamasından bir saat önce Eyüp Sultan'daki görüntüsünü paylaştı.

İşte Altun'un o paylaşımı:

Dünden... Doğalgaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce. Eyüp Sultan Türbesi...

Dünden...

Doğalgaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce.

Eyüp Sultan Türbesi... pic.twitter.com/UW3fOAGX5t — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 22, 2020



"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİ" SÖZLERİYLE DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye ile dünyanın merakla beklediği büyük müjdeyi dün açıkladı. Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.