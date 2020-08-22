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    • 22.08.2020 17:46
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    İletişim Başkanı Altun paylaştı! Büyük müjdeden 1 saat önce...

    İletişim Başkanı , Başkan 'ın dün açıkladığı büyük müjdeden bir saat önce Eyüp Sultan'da çekilen bir görüntüsünü paylaştı.

    İletişim Başkanı paylaştı! Büyük müjdeden 1 saat önce...

    İletişim Başkanı 'dan son dakika paylaşımı geldi. İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gazın bulunduğu müjdesinin açıklamasından bir saat önce Eyüp Sultan'daki görüntüsünü paylaştı.

    İşte Altun'un o paylaşımı:
    Dünden... Doğalgaz keşfine ilişkin vereceği müjdeli haberden 1 saat önce. Eyüp Sultan Türbesi...


    "TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK DOĞALGAZ KEŞFİ" SÖZLERİYLE DUYURMUŞTU
    Başkan , tüm Türkiye ile dünyanın merakla beklediği büyük müjdeyi dün açıkladı. Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.

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