



HAVA DURUMU POTANSİYEL TEHLİKELİ

Meteoroloji, sarı uyarı için "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır"



TURUNCU UYARIYA DİKKAT: HAVA DURUMU TEHLİKELİ

Turuncu uyarı için ise "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" açıklaması yapmıştı.













MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 23°C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı çok bulutlu

RİZE 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli , yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Hakkari çevreleri Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 32°C

Az bulutlu

SİİRT 22°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) yer yer 5 ( 40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, Doğu Karadeniz'in doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yarın (Pazar) akşam saatlerinde yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yarın (Pazar) akşam saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Ege'de yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege'de yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m ; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Pazar) öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.