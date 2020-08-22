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    • 23.08.2020 00:00
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    : Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 7 il için alarm verildi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklasına göre , Gümüşhane, Rize, Trabzon için turuncu alarm, ve Samsun için sarı alarm, için ise hem turuncu hem de sarı alarm verildi. Peki, 23 Ağustos tarihinde yurt genelinde nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

    Meteorolojiden 7 il için son dakika uyarısı!



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



    O İLLER İÇİN YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

    Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



    HAVA DURUMU POTANSİYEL TEHLİKELİ
    Meteoroloji, sarı uyarı için "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır"

    TURUNCU UYARIYA DİKKAT: HAVA DURUMU TEHLİKELİ
    Turuncu uyarı için ise "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" açıklaması yapmıştı.





    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA 17°C, 32°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EDİRNE 19°C, 36°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 21°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 24°C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 13°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 23°C, 37°C

    Az bulutlu

    MUĞLA 21°C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 27°C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 17°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY 23°C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ANKARA 17°C, 29°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 18°C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT 13°C, 25°C

    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 10°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 13°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP 21°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 19°C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    AMASYA 17°C, 30°C

    Parçalı çok bulutlu

    RİZE 20°C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli , yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

    SAMSUN 21°C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    TRABZON 21°C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Hakkari çevreleri Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM 9°C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzeydoğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KARS 9°C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 16°C, 30°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 11°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR 21°C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 20°C, 32°C

    Az bulutlu

    SİİRT 22°C, 31°C

    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA 23°C, 35°C

    Az bulutlu

    DENİZLERDE HAVA

    Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor.

    KARADENİZ

    Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) yer yer 5 ( 40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, Doğu Karadeniz'in doğusu yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

    MARMARA

    Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yarın (Pazar) akşam saatlerinde yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yarın (Pazar) akşam saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

    EGE

    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Ege'de yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege'de yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

    AKDENİZ

    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m ; Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ

    Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (Pazar) öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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