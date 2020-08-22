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    • 22.08.2020 23:22
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    : "Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler"

    , yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen sağlık çalışanı Ufuk ve çiftine ilişkin, "Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var." ifadelerini kullandı.

    Hastalıkla savaştılar vee görevlerine döndüler

    , yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen sağlık çalışanı Ufuk ve çiftine ilişkin, "Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var." ifadelerini kullandı.

    Koca, Twitter hesabından, Kovid-19'u Saka çiftine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Röntgen teknisyeni Ufuk Saka'nın, ateşi çıktığında gece nöbetinde olduğunu belirten Koca, "Kovid-19 olduğu anlaşıldı. Eşi, hemşire arkadaşımız Tülay'ın testi de pozitif çıktı. Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Koca, hesabından Saka çiftinin fotoğraflarını da paylaştı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler"
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