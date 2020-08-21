YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri 14 Ağustos günü sona erecek ve üniversiteler için ilk kayıt işlemleri 29 Ağustos 'ta başlayacak.

Üniversite kayıt tarihlerine göre baktığımızda YKS tercih sonuçlarının 21 ya da 24 Ağustos günü açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin eğitim takvimlerini 1 Ekim 2020 ve sonrasında başlayacak şekilde planlamasını istediklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından üniversitelerin Ekim ayından önce başlamayacağı netleşti.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

- 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri