KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS ön lisans başvuru ücreti hangi bankaya yatar? Kamu kurumlarında çalışmak isteyen ön lisans mezunlarının başvurabileceği KPSS ön lisans sınavı için başvuru dönemi başladı. ÖSYM sitesinden işlemleri tamamlamak isteyen adaylar da KPSS ön lisans başvuru ücretini sorguluyor. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ!

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.