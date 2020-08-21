Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.08.2020 09:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2020 09:36
    ABONE OL

    Son dakika: ''da operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

    Gelen son dakika haberine göre, 'da terör örgütüne operasyon düzenlendi. Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı

    Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü () Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ta bulundukları dönemde silahlı terör örgütü içinde faaliyetleri tespit edilen 4 kişinin Samsun'da oldukları bilgisini aldı. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda İlkadım ilçesinde 3, Tekkeköy ilçesinde ise 1 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

    Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Samsun''da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri