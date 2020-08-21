Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.08.2020 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2020 09:39
    ABONE OL

    : açıkladı: 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldı

    haberine göre Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk altı ayında kişisel koruyucu donanımlarda 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldığını bildirdi.

    Bakan açıkladı: 12 farklı ilde 86 firmada...

    Aile, Çalışma ve Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, çalışanların sağlığı ve güvenliği için kişisel koruyucu donanımların () piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.

    , 43 farklı üründe uygunsuzluk, 13 adet üründe ise güvensizlik tespit edildiğini belirterek, "Uygunsuz olan ürünler ile ilgili gerekli idari işlemleri yapıyoruz. Denetimler kapsamında KKD'lerin uygunsuz üretim, dağıtım, satış ve kullanımının engellenmesi için ürünleri uygunsuz bulunan üreticilere idari yaptırım uygulanıyor" dedi.

    Solunum koruyucuları alanında yerli üreticilerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla laboratuvarların yetkilendirme sürecinin başladığını hatırlatan Bakan Selçuk, belgelendirme sürecinin kısaltılarak iç piyasa ihtiyacının karşılanması ve ın arttırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk, pandemi süresince artan ihtiyaç sebebiyle KKD üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek verildiğini vurgulayarak uygun olmayan birçok farklı tip maskeye 'KKD değildir' yazısı verildiğini kaydetti.

    Üreticilerin ihracat yapabilmeleri için gereken evraklar sağlanarak Kişisel Koruyucu Donanımı üretmek isteyen girişimcilere ve üreticilere, üretimin nasıl yapılacağı, belgelendirme süreçleri ile ilgili gerekli bilgilendirme Bakanlık tarafından yapılıyor. Bu kapsamda CİMER, resmi yazı ve KKD İhbar Şikayet Hattı 'na yapılan bilgi edinme başvurularına solunum koruyucular ve koruyucu tulumlar ile ilgili cevap veriliyor.

    Üreticilerin kişisel koruyucu donanımların üretiminde dikkatli olması gerektiğini kaydeden Selçuk, "Kişisel koruyucu donanımların seçiminde, ürünlerin standartlara uygun olmasına dikkat edilerek İSG profesyonellerinin ve çalışanlarının görüşleri dikkate alınmalı. Biz bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri