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    • 21.08.2020 13:34
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ile ilgili çarpıcı sözler: Büyük mücadele asıl...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ı ile ilgili uyarılarına devam ediyor. Koca, hesabından bir paylaşımda daha bulundu. , salgının son hasta iyileşince son bulacağını söyledi, "Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın" dedi.

    Bakan Koca'dan çarpıcı açıklama: Büyük mücadele...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ı ile ilgili bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Koca, salgının ilk gününden itibaren hesabından sık sık uyarılarda bulunuyor. Koca, vatandaşların gevşemelere izin vermemesini belirtirken, tedbirin hastalığa karşı en büyük silah olduğunu vurguladı.

    BAKAN KOCA'DAN UYARI: SON HASTA İYİLEŞENE KADAR SALGIN DEVAM EDER

    'nın sosyal medya hesabından bugün yaptığı uyarı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    Bakan Koca: Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın ile ilgili çarpıcı sözler: Büyük mücadele asıl...
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