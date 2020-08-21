Kıyıköy doğalgaz iddiası… Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde?

Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde? Kıyıköy doğalgaz iddiasının ardından arama motorlarında Kıyıköy nerede sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bir bölgemiz olan Kıyıköy, ülkemizin Trakya bölgesinde yer alıyor. İşte, Kıyıköy'ün haritadaki yeri ve nerede olduğunun detayları…

KIYIKÖY NEREDE?

Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır.