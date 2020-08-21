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    • 21.08.2020 13:22
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    iddiası… ? ?

    ? ? Doğalgaz bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Kıyıköy nerede sorusuna yanıt aranıyor. Kıyıköy’ün hangi ilde olduğu merak ediliyor. Türkiye’nin enerji arayışı sürerken işte Kıyıköy hakkında merak edilen bilgiler!

    Kıyıköy doğalgaz iddiası… Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde?

    Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde? Kıyıköy doğalgaz iddiasının ardından arama motorlarında Kıyıköy nerede sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bir bölgemiz olan Kıyıköy, ülkemizin Trakya bölgesinde yer alıyor. İşte, Kıyıköy'ün haritadaki yeri ve nerede olduğunun detayları…

    KIYIKÖY NEREDE?

    Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır.

    Kıyıköy (Midye) Karadeniz'e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz'e dökülmektedir.

    Her ikisi de I. Derece doğal sit alanı olarak tescilli olan bu derelerde alabalık, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar, uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yaz aylarında kamp kurulabilmektedir. Kıyıköy'de günübirlik kullanıma yönelik balık lokantaları ile kafeler dışında konaklama olanakları da mevcuttur.
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