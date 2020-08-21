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    • 21.08.2020 10:47
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    Son dakika: kararları 'de!

    Son dakika haberine göre 'un Ümraniye ilçesinde 'nin planlanan sürede tamamlanması, ve 'ta ise 'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de!

    Konuya ilişkin kararları, 'de yayımlandı.

    Buna göre, 'un, Ümraniye ilçesi, Finanskent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, 'nin planlanan sürede tamamlanması amacıyla, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve tarafından acele kamulaştırılacak.

    'nin yapımı amacıyla da ve 'ta yer alan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    ADANA'DA RİSKLİ ALAN İLANI
    Ayrıca Adana'nın Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince riskli alan ilan edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de!
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