Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 kuyusu (Kıyıköy) hangi ilde?

Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna 1- kuyusu hangi ilde? Türkiye'nin doğalgaz bulduğuna yönelik iddialar sosyal medyanın gündemine otururken, doğalgazın hangi bölgede olduğuna dair araştırmalar da başladı. Araştırmalarda öne çıkan yer ise Karadeniz'de bulunan Tuna-1 kuyusu oldu. Peki, Tuna-1 kuyusu nerede?

TUNA-1 KUYUSU NEREDE?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.