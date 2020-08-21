Erdoğan müjde açıklandı mı? Başkan Erdoğan müjdesi nedir? Erdoğan müjde ne oldu? Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklaması için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün müjde açıklayacağını söylemişti. Müjdenin ne olduğu konusunda da çeşitli tahminler ortaya atılıyor. En güçlü tahmin ise doğalgaz veya petrol bulunduğu yönünde oldu. Peki, Erdoğan müjdesi nedir?
DOĞALGAZ MI BULUNDU?
Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulgusuna ulaşıldı. Reuters'e konuşan yetkili "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" bilgisini verdi.
Yetkilinin verdiği bilgiye göre bu doğalgaz rezervinde üretime başlamak 7 ila 10 yıl arasında sürecek. Doğalgazı çıkarmak için gereken yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Doğal gaz yatağının Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesi ile Kıyıköy'de olduğu söyleniyor.
15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürülüyordu. Bu bölgede uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğal gaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.
YER VE SAAT BELLİ OLDU MU?
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Türkiye'nin merak ettiği soruya ilişkin yeni bilgileri aktardı. Akkuş'un açıklamaları şöyle:
Türkiye'nin gündemi bir anda Cuma gününe kitlendi. Çünkü Başkan Erdoğan, müjde açıklayacağını ve Türkiye'nin ekseninin değişeceğini ifade etti. Elbette ki sonrasında müjdenin ne olacağı konusunda birçok tahmin yürütüldü. Tahminler defaatle spekülasyonlara dönüşmeye başlayınca Cumhurbaşkanlığından bir uyarı gecikmedi.
Bu yüzden aslında konuşmasının satır başları arasında değilse bile ara noktalarında müjdeye ilişkin bazı sinyaller vermesini bizler de bekliyoruz. Bu müjdenin İstanbul'da açıklanacağını bekliyoruz. Çünkü Başkan Erdoğan, bu akşam itibarıyla İstanbul'a gidecek ve o müjde büyük ihtimalle de Cuma namazından sonra yine Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmış olacak.