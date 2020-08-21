Erdoğan müjde açıklandı mı? Başkan Erdoğan müjdesi nedir? Erdoğan müjde ne oldu? Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Başkan Erdoğan'ın açıklaması için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün müjde açıklayacağını söylemişti. Müjdenin ne olduğu konusunda da çeşitli tahminler ortaya atılıyor. En güçlü tahmin ise doğalgaz veya petrol bulunduğu yönünde oldu. Peki, Erdoğan müjdesi nedir?

DOĞALGAZ MI BULUNDU?

Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulgusuna ulaşıldı. Reuters'e konuşan yetkili "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" bilgisini verdi.