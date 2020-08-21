Fatih sondaj gemisi Karadeniz açıklarında doğalgaz arıyor! Türkiye arama faaliyetlerine hız verdi





YERLİ ENERJİ POTANSİYELİ

Türkiye'nin karasal alanlar ve sığ sularda da petrol ve doğal gaz tespit çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ham petrol üretimi 2019 itibarıyla 2.9 milyon tona çıkarken, doğal gaz üretimi de 483 milyon metreküpe ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla Türkiye'nin üretilebilir doğal gaz rezervleri ise 19 milyar metreküp civarında bulunuyor. Doğal gaz rezervlerinde Orta ve Doğu Trakya bölgesinde yapılan arama faaliyetleri öne çıkıyor. Türkiye'nin üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 1.4 milyon varil. Denizde petrol üretimi kapsamında son dönemde Alanya-1, Finike-1, Karpaz-1 gibi sığ deniz kuyuları devreye alınırken, öne çıkan bölgeler Şırnak, Batman, Nusaybin, Bismil, Adıyaman, Doğu Fırat, Diyarbakır oldu.