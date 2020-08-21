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    • 21.08.2020 12:01
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    Son dakika: Bakan Pekcan'dan yabancı plakalı araçlarla ilgili flaş açıklama: O süre uzatıldı

    Son dakika haberine göre, ’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı.

    Bakan Pekcan açıklama: O süre uzatıldı

    'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı.


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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Pekcan'dan yabancı plakalı araçlarla ilgili flaş açıklama: O süre uzatıldı
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