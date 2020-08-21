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    • 21.08.2020 22:48
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    Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bin 34'e yükseldi

    Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini aştı. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800 bin 34'e, vaka sayısı 23 milyon 27 bin 888’e ulaştı.

    COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 800 bini aştı

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini aştı.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800 bin 34'e, vaka sayısı 23 milyon 27 bin 888'e ulaştı.

    Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 178 bin 68 ölümle ABD'de görüldü.

    Bu ülkeyi 112 bin 670 ile , 59 bin 106 ile , 55 bin 928 ile , 41 bin 405 ile , 35 bin 427 ile , 30 bin 480 ile , 28 bin 838 ile , 27 bin 34 ile Peru ve 20 bin 376 ile izledi.

    'de can kaybı sayısı 6 bin 80 oldu.

    'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

    Virüs bulaşan 15 milyon 634 bin 569 kişi iyileşti, 6 milyon 592 bin 757 kişinin tedavisi ise sürüyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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