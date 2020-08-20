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    • 20.08.2020 10:52
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    Son dakika: 'dan skandal açıklaması: Biat etmem

    Son dakika haberine göre, () , kendilerinden düşmanı çıkmayacağını belirterek, "Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz" dedi.

    Akıncı'dan skandal Türkiye açıklaması

    () , ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savunduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı, Rum tarafının azınlığı olmak istemedikleri gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemediklerini dile getirerek, eşitlik- özgürlük ve güvenlik içinde yaşamak istediklerini kaydetti.




    Akıncı'nın açıklaması şu şekilde:

    "Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz.

    Biz Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu hassasiyetlerine de herkesten saygı bekliyoruz.

    Seçimlerimizde de tek söz sahibi halkımızın kendisidir. Bunun ötesinde hiçbir müdahaleyi de kabul etmiyoruz."

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    Haberler Güncel Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal Türkiye açıklaması: Biat etmem
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