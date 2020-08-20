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    • 20.08.2020 10:23
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    Son dakika: 'da işçi midibüsü devrildi! 10 kişi yaralandı

    Ajanslardan gelen son dakika haberine göre, 'ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen da 10 kişi yaralandı. Fabrikaya işçileri taşıyan yönetimindeki 59 S 9289 midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarparak devrilip elektrik direğine çarptı.

    Tekirdağ'da işçi midibüsü devrildi! 10 kişi yaralandı

    ,Ergene ilçesi yolu Çırakbayırı mevkiinde meydana geldi. Çorlu'dan, Ergene ilçesinde bulunan fabrikaya işçileri taşıyan yönetimindeki 59 S 9289 midibüs Çırakbayırı mevkiine geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyere çarparak devrilip elektrik direğine çarptı.

    14 İŞÇİDEN 10'U YARALANDI

    Kazada midibüste bulunan 14 işçiden 10'u yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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