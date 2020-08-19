Son dakika: Maltepe'de maskesiz gezerken kaymakama yakalandı





LÜTFEN MASKE, MESAFE, TEMİZLİK KURALARINA UYALIM

Denetimle ilgili Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı 'İçişleri Bakanlığı talimatlı gereği bugün bütün iş kolları, ticarethanelerde ve vatandaşlarımızın toplu bulunduğu alanlarda genel bir denetim yapıyoruz. Daha önce denetimlerde olduğu gibi vatandaşlarımızı maske, mesafe,temizlik ve hijyen gibi diğer uyması gereken şartlar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek hep söylüyorum. Bu kurallara büyük bölümü uyduğunu düşünüyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz.



