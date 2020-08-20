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    • 20.08.2020 20:00
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    'den 'nün yapılanması 'nun iftiralarına yalanlama

    'nün yapılanması 'nun iftiraları hakkında 'den flaş bir açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gözaltı sürecinden mahkeme sürecine kadar yapılan tüm iş ve işlemler hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız olduğu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yöneliktir" denildi.

    EGM'den Ankara Kuşu'nun iftiralarına yalanlama

    Emniyet Genel Müdürlüğü (), Twitter'da "" adıyla oluşturulan hesabın kullanıcısının, paylaşımlarında dile getirdiği iddiaların asılsız olduğunu ve bu iddialarla ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Twitter'da "@_kusu1" kullanıcı adına sahip kişinin, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik suçlayıcı ve hedef gösterici paylaşımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtildi.

    Söz konusu Twitter hesabını yöneten O.Y'nin, 'nun 213. maddesi uyarınca 1 Nisan 2020'de gözaltına alındığı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı, 18 Ağustos 2020'de ise tahliye olmakla birlikte yargılanmasına devam edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Gözaltı sürecinden mahkeme sürecine kadar yapılan tüm iş ve işlemler hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız olduğu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yöneliktir. O.Y'nin söz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."

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