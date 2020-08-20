Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişiminde bulunduğu bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı müdahaleyle önlendi.



Bölgedeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçak, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.

Olaya ilişkin A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ulak "Saldırı girişimi sabah saat 07.00 sıralarında Kuzey Irak'ın Şeladize kasabasındaki Türk birliklerine yönelik gerçekleştirilmek istendi. Terör örgütü PKK drone ile saldırdı fakat başarılı olamadı. Drone ile yapılan saldırı girişiminde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Havada imha edildi." dedi.

Havada imha edilen droneların bölgedeki çeşitli alanlara düştüğünü ifade eden Kerim Ulak, sinyal karıştırıcı sistem sayesinde PKK'nın hain saldırısının püskürtüldüğünü söyledi.