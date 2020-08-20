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    • 20.08.2020 19:46
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    Son dakika haberi... MSB: 'nın drone ile düzenlediği saldırı engellendi

    Son dakika haberi... , yaptığı paylaşımda "Terör örgütü ’nın 'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü." ifadelerine yer verdi. Olaya ilişkin A Haber Yurt Haberleri Müdürü canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    Son dakika haberi... , 'lı teröristlerin, 'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişiminde bulunduğu bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı müdahaleyle önlendi.

    Bölgedeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçak, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.

    Olaya ilişkin A Haber Yurt Haberleri Müdürü canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ulak "Saldırı girişimi sabah saat 07.00 sıralarında Kuzey Irak'ın Şeladize kasabasındaki Türk birliklerine yönelik gerçekleştirilmek istendi. Terör örgütü PKK drone ile saldırdı fakat başarılı olamadı. Drone ile yapılan saldırı girişiminde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Havada imha edildi." dedi.

    Havada imha edilen droneların bölgedeki çeşitli alanlara düştüğünü ifade eden Kerim Ulak, sinyal karıştırıcı sistem sayesinde PKK'nın hain saldırısının püskürtüldüğünü söyledi.

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