Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yapılan duyuruda 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açılacağı bilgisi paylaşılırken 21 Eylül'de aşama aşama yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı. Okullar açılması için geri sayım devam ederken öğrenci ve veliler "BİM, A101 ve ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİM, A101, ŞOK kırtasiye malzemeleri kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin listesi...

BİM, A101 VE ŞOK OKUL MALZEMELERİ