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    • 20.08.2020 16:42
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    BİM, A101 ve ne zaman gelecek? Kırtasiye malzemeleri kataloğunda neler var?

    BİM, A101 ve çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açılıyor. 21 Eylül'de ise Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Bu kapsamda marketlere aktüel kataloğla birlikte gelen okul malzemelerini merak eden öğrenci ve veliler hangi fırsatlı ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. İşte BİM, A101, ŞOK kırtasiye malzemeleri kataloğu ürünleri

    BİM, A101 ve ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yapılan duyuruda 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açılacağı bilgisi paylaşılırken 21 Eylül'de aşama aşama yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı. Okullar açılması için geri sayım devam ederken öğrenci ve veliler "BİM, A101 ve ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİM, A101, ŞOK kırtasiye malzemeleri kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM, A101 VE ŞOK OKUL MALZEMELERİ

    Studi
    Mantar Pano
    • ~ 40x30 cm

    North Pacific
    Kalemlikli İlkokul Çantası Erkek Çocuk
    • 3 adet fermuarlı bölme
    • Ayarlanabilir sırt askılıkları

    North Pacific
    Kalemlikli İlkokul Çantası Kız Çocuk
    • 3 adet fermuarlı bölme
    • Ayarlanabilir sırt askılıkları

    ŞOK OKUL MALZEMELERİ

    Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası
    • 21 x 17 x 10 cm beslenme çantası
    • 38 x 29 x 13,5 cm okul çantası
    • Sırt ve omuz destekli
    • 2 bölmeli
    • Suluk bölmeli
    • Barbie, Enchantimals, Avengers, Transformers, Hot Wheels

    Desenli Okul Çantası
    • 40 x 30 x 14 cm
    • Sırt ve omuz destekli
    • İç kısım lastikli bölme
    • Ön cepli

    A5 Defter

    •Tel Dikişli
    •Desenli
    •Kareli/Çizgili
    •80 Yaprak

    Visuclick Uçlu Kalem
    •0,7
    •2B 24 uç

    Kurşun Kalem Seti
    •2 Kurşun Kalem
    •1 Kırmızı kalem
    •Silgi
    •Kalemtıraş

    A101 okul malzemeleri

    A101 okul malzemeleri
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