Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yapılan duyuruda 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açılacağı bilgisi paylaşılırken 21 Eylül'de aşama aşama yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı. Okullar açılması için geri sayım devam ederken öğrenci ve veliler "BİM, A101 ve ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİM, A101, ŞOK kırtasiye malzemeleri kataloğu ürünleri nelerdir? İşte o ürünlerin listesi...
BİM, A101 VE ŞOK OKUL MALZEMELERİ
Studi
Mantar Pano
• ~ 40x30 cm
North Pacific
Kalemlikli İlkokul Çantası Erkek Çocuk
• 3 adet fermuarlı bölme
• Ayarlanabilir sırt askılıkları
North Pacific
Kalemlikli İlkokul Çantası Kız Çocuk
• 3 adet fermuarlı bölme
• Ayarlanabilir sırt askılıkları
ŞOK OKUL MALZEMELERİ
Lisanslı Beslenme Çantalı Okul Çantası
• 21 x 17 x 10 cm beslenme çantası
• 38 x 29 x 13,5 cm okul çantası
• Sırt ve omuz destekli
• 2 bölmeli
• Suluk bölmeli
• Barbie, Enchantimals, Avengers, Transformers, Hot Wheels
Desenli Okul Çantası
• 40 x 30 x 14 cm
• Sırt ve omuz destekli
• İç kısım lastikli bölme
• Ön cepli
A5 Defter
•Tel Dikişli
•Desenli
•Kareli/Çizgili
•80 Yaprak
Visuclick Uçlu Kalem
•0,7
•2B 24 uç
Kurşun Kalem Seti
•2 Kurşun Kalem
•1 Kırmızı kalem
•Silgi
•Kalemtıraş
A101 okul malzemeleri
A101 okul malzemeleri