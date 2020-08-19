Son dakika: 'Hudut Kartalları' kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Van, Hakkâri, Hatay ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 29 bin 522 paket sigara, 1 kilo 548 gram esrar ile 15 adet cep telefonu ele geçirildiği açıklandı.





Hudut Kartallarımız tarafından Van, Hakkâri, Hatay ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 29.522 paket sigara, 1548 g esrar ile 15 adet cep telefonu ele geçirildi.https://t.co/fExswZGPgH#MSB #TSK pic.twitter.com/gVTEzfCPrx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2020

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,denildi.