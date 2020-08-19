Son dakika: 'Hudut Kartalları' kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Van, Hakkâri, Hatay ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 29 bin 522 paket sigara, 1 kilo 548 gram esrar ile 15 adet cep telefonu ele geçirildiği açıklandı.
Hudut Kartallarımız tarafından Van, Hakkâri, Hatay ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 29.522 paket sigara, 1548 g esrar ile 15 adet cep telefonu ele geçirildi.https://t.co/fExswZGPgH#MSB #TSK pic.twitter.com/gVTEzfCPrx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van, Hakkâri, Hatay ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 29 bin 522 paket sigara, 1 kilo 548 gram esrar ile 15 adet cep telefonu ele geçirildi" denildi.