Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2020 11:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2020 11:59
    ABONE OL

    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Acil numaralarda yeni dönem! Birleşiyor!

    Son dakika haberleri... yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse 'de ormandan itfaiyeye, 'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Acil numaralarda yeni dönem! Birleşiyor!

    , İl Müdürlüğü'nde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Bakan Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz" dedi.

    İçişleri Bakanı, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız" ifadesini kullandı.

    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Acil numaralarda yeni dönem! Birleşiyor!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri