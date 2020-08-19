ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı?

ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 2020 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yılının son günlerinde açıklanan ASDEP personel alımı için süreç henüz tamamlanmadı. Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesinin ardından mülakatlar 14 Temmuz tarihinde tamamlanmıştı. Mülakatların bitmesinin ardından gözler ASDEP sonuçlarına çevrildi. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ASDEP sonuçları için herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Adaylar 6 Eylül'de yapılacak KPSS sınavı öncesi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Konuyla ilgili bir duyuru geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.