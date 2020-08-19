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    • 19.08.2020 11:40
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    ne zaman açıklanacak? 2020 açıklandı mı?

    ne zaman açıklanacak? 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sözlü sınavları 14 Temmuz tarihinde sona ermişti. Sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin duyurular adaylar tarafından takip ediliyor. Peki, ASDEP sonuçları ne aman açıklanacak?

    ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı?

    ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 2020 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yılının son günlerinde açıklanan ASDEP personel alımı için süreç henüz tamamlanmadı. Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesinin ardından mülakatlar 14 Temmuz tarihinde tamamlanmıştı. Mülakatların bitmesinin ardından gözler ASDEP sonuçlarına çevrildi. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

    ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ASDEP sonuçları için herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Adaylar 6 Eylül'de yapılacak KPSS sınavı öncesi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Konuyla ilgili bir duyuru geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    ASDEP PUANLARI NASIL?

    20 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alım sınavı için başvurular 27/11/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.

    Alanlara göre oluşan en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

    ALAN

    EN YÜKSEK KPSS PUANI

    EN DÜŞÜK KPSS PUANI

    Çocuk Gelişimi

    82,9175

    74,1412

    Aile ve Tüketici Bilimleri

    82,5721

    62,6896

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

    90,9774

    80,6019

    Sosyoloji

    92,9172

    81,7012

    Psikoloji

    90,3522

    74,9984

    Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar

    91,8292

    80,1104
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