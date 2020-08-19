ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı?

ASDEP mülakat sonuçları açıklandı mı? 2020 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yılının son günlerinde açıklanan ASDEP personel alımı için süreç henüz tamamlanmadı. Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesinin ardından mülakatlar 14 Temmuz tarihinde tamamlanmıştı. Mülakatların bitmesinin ardından gözler ASDEP sonuçlarına çevrildi. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ASDEP sonuçları için herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Adaylar 6 Eylül'de yapılacak KPSS sınavı öncesi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Konuyla ilgili bir duyuru geldiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz.
ASDEP PUANLARI NASIL?
20 Kasım 2019 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen Sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alım sınavı için başvurular 27/11/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında alınmış olup, yapılan inceleme sonucunda KPSS puan sıralamasına göre sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.
Alanlara göre oluşan en düşük ve en yüksek puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
ALAN
EN YÜKSEK KPSS PUANI
EN DÜŞÜK KPSS PUANI
Çocuk Gelişimi
82,9175
74,1412
Aile ve Tüketici Bilimleri
82,5721
62,6896
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
90,9774
80,6019
Sosyoloji
92,9172
81,7012
Psikoloji
90,3522
74,9984
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar
91,8292
80,1104