Beton beton diyenlere NOT:

Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.



ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz.

Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.



"MADE IN TÜRKİYE" pic.twitter.com/PvRTiuwjni — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açılacak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası'nın bugün açılacağını duyuran Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda,ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE ENERJİDE VİTES YÜKSELTİYOR! DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK

Fabrikanın güneş paneli teknolojisini Türkiye'ye kazandıracağını söyleyen Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş Genel Müdürü Ahmet Taşkın, "Burası Avrupa ve Ortadoğu'daki tek entegre güneş paneli fabrikası. Daha önce Çin'in sahip olduğu bu teknolojiye artık biz de sahibiz. Özellikle 'ingot' bölümünün çok stratejik bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ham madde yüksek sıcaklıkta fırınlara girip bir cam silindiri halinde çıkıyor ve daha sonra neredeyse saç teli inceliğinde kesilerek plaka haline dönüştürülüyor" diye konuştu.

1400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Kalyon Holding tarafından Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası 1.4 milyar dolarlık yatırım ile kuruldu. 1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Toplam 100 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrika milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ise tek entegre güneş paneli tesisi konumunda.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın en önemli özelliği de güneş paneli üretim teknolojilerinin tümüne sahip olarak baştan sona bir üretim sistemi oluşturması. Fabrika ingot (cevher), wafer (plaka), hücre ve modül olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor. Yani üretim hattına ham madde olarak giren silisyum madeni hattın sonunda yüksek verimliliğe sahip güneş paneli olarak çıkıyor.

BU ÖZELLİĞİ İLE DÜNYADA TEK

Söz konusu tesis tek çatı altında entegre yapısı ile dünyada tek. 1000 MW'lık Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin panelleri burada üretilecek. Böylelikle Karapınar'da yüzde 70'in üstünde yerlilik oranı sağlanacak. Karapınar Güneş Enerji Santrali faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üretilecek güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanacak.

Tesiste önemli bir AR-GE Merkezi kurulacak. Böylece Türkiye'de yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Ar-Ge Merkezi'nde 100 mühendis çalışacak. Fabrikanın Ar-Ge Merkezi'ne 10 yılda yaklaşık 90 milyon dolar kaynak aktarılacak.

Türkiye, 10 yıl içinde güneş enerjisinde 10 bin megawata çıkma kararı aldı. Temiz enerji üretimiyle her bir kilowat saatte 500 gram fosil karbondioksit emisyonu engellenecek. Bin megawatlık güce sahip yenilebilir enerji santrali ile her yıl 1.5 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımı da engellenmiş olacak.