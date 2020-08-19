Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 937 bin 321'e, ölü sayısı 15 bin 989'a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 828 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 937 bin 321'e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 117 artarak 15 bin 989'a, iyileşen sayısı 6 bin 795 artarak 749 bin 423'e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,5'inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 691 artarak 254 bin 448'e, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 687'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 248 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 33 milyon 200 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede mart ayı sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilirken, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, bu ay içerisinde Türkiye, Birleşik Krallık, Tanzanya ve İsviçre'ye uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.