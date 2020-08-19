AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları için heyecan dorukta. Uzaktan eğitim gören binlerce Açık Lise (AÖL) öğrencisi sonuçların ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor. Daha önce 17 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan AÖL sonuçları, üstünden 2 gün geçmesine rağmen hala duyurulmadı. Peki, AÖL neden açıklanmıyor? AÖL sonuçları bugün açıklanır mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

AÖL SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

Sonuçların neden açıklanmadığına ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Sosyal medyada AÖL sınavının iptal edildiğine yönelik bilgiler paylaşılsa da bu bilgilerin doğruluğu bulunmuyor.