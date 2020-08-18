2020 Muharrem orucu ne zaman tutulacak? Muharrem orucu nasıl tutulur?

Muharrem orucu ne zaman tutulacak? Muharrem orucu nasıl tutulur? 2020 yılındaki dini günler takvimi ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Muharrem ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konuların başında Muharrem orucu oldu. Muharrem orucu ne zaman tutulacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Muharrem ayı içerisinde aşure günü de idrak edilecek. Vatandaşlar aşure yapacak ve dağıtacak. Peki, Muharrem orucu ne zaman tutulacak?
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos'ta başlayacak.
MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Muharrem orucu ile ilgili yapılan açıklamalar şu şekilde:
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
MUHARREM AYININ FAZİLETİ
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
Hicret, Muharrem ve Aşura "Sevgili peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.