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    • Yaşam
    • 19.08.2020 Gazete
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    'in babası 'in ailesini arayarak taziyelerini iletti

    'te  (17), sevgilisi 'ın 4. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. , ini akıllara getirdi. , acılı Delen ailesini arayarak taziyelerini iletti. "Şulem gibi Duygu'ya da kıydılar. Olayın peşini bırakmayın. Duygu da rahat uyusun" dedi.

    Haberler Yaşam Şule Çet'in babası Duygu Delen'in ailesini arayarak taziyelerini iletti
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