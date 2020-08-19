Gaziantep'te Duygu Delen (17), sevgilisi Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümü, Şule Çet cinayetini akıllara getirdi.
Baba İsmail Çet, acılı Delen ailesini arayarak taziyelerini iletti. "Şulem gibi Duygu'ya da kıydılar. Olayın peşini bırakmayın. Duygu da rahat uyusun" dedi.
GÜL KİREKLO
Baba İsmail Çet, acılı Delen ailesini arayarak taziyelerini iletti. "Şulem gibi Duygu'ya da kıydılar. Olayın peşini bırakmayın. Duygu da rahat uyusun" dedi.
GÜL KİREKLO