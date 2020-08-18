Gaziantep'te 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'le ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Ulusal Kriminal Büro Direktörü Uğur Kurtulan, "Düşme pozisyonuna, düşüş şekli ve hızına göre bu olayın şüpheli olduğu görüşündeyiz" dedi.
Mehmet Kaplan
Delen Ailesi'nin avukatı Göksel Öztürkmen ise "Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti var. Maktül henüz 17 yaşındaydı" dedi.
Bu arada Şule Çet cinayetini aydınlatan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın da bu olayda görev alması istendi.
Antalya'da Süleyman Taruk'un tehditleri yüzünden camdan atlayıp ölen Zehra Demir'in davası da beraatle bitmişti. Genç kızın ailesi hala isyan ediyor...
Ulusal Kriminal Büro Direktörü Uğur Kurtulan, "Düşme pozisyonuna, düşüş şekli ve hızına göre bu olayın şüpheli olduğu görüşündeyiz" dedi.
Mehmet Kaplan
Delen Ailesi'nin avukatı Göksel Öztürkmen ise "Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti var. Maktül henüz 17 yaşındaydı" dedi.
Bu arada Şule Çet cinayetini aydınlatan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın da bu olayda görev alması istendi.
Antalya'da Süleyman Taruk'un tehditleri yüzünden camdan atlayıp ölen Zehra Demir'in davası da beraatle bitmişti. Genç kızın ailesi hala isyan ediyor...