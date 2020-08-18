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    • 18.08.2020 Gazete
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    düşüş şekline göre değil, e kurban gitmiş olabilir

    Uzmanlar, erkek arkadaşı 'ın evinden düşerek ölen ’in düşüş şekline göre değil, e kurban gitmiş olabileceğini belirtti.

    Yürek 'Delen' acı
    Gaziantep'te 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'le ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.




    Ulusal Kriminal Büro Direktörü Uğur Kurtulan, "Düşme pozisyonuna, düşüş şekli ve hızına göre bu olayın şüpheli olduğu görüşündeyiz" dedi.



    Mehmet Kaplan

    Delen Ailesi'nin avukatı Göksel Öztürkmen ise "Burada bir kadın inin yanı sıra bir çocuk cinayeti var. Maktül henüz 17 yaşındaydı" dedi.



    Bu arada Şule Çet cinayetini aydınlatan Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın da bu olayda görev alması istendi.



    'da Süleyman Taruk'un tehditleri yüzünden camdan atlayıp ölen Zehra Demir'in davası da beraatle bitmişti. Genç kızın ailesi hala isyan ediyor...
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