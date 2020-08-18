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    • 19.08.2020 05:45
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    Son dakika: Başkanı Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, ’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başkanı yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." ifadelerine yer verdi.

    Çumra Belediye Başkanı hayatını kaybetti

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başkanı yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, Tıp Fakültesi'nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

    Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    2019'DA AK PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
    Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.



    BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." ifadelerine yer verdi.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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